EUA: Almirante Christopher Grady novo Vice-Chefe do Estado-Maior

O presidente norte-americano, Joe Biden, nomeou terça-feira o almirante da Marinha Christopher Grady para vice-chefe do Estado-Maior Conjunto.

Grady, que actualmente chefia o Comando das Forças da Marinha dos Estados Unidos em Norfolk, Virgínia, irá, se confirmado no cargo pelo Senado, tornar-se no segundo oficial da cadeia de comando norte-americana, substituindo o general da Força Aérea John Hyten, por aposentação deste.

O nome de Grady foi enviado ao Comité de Serviços Armados do Senado na terça-feira, seguindo-se a marcação de uma audiência sobre a nomeação, o que poderá acontecer já depois de 19 de Novembro, quando o seu antecessor se aposenta.

Graduado pela Universidade de Notre Dame, Grady ingressou na Marinha em 1984 e serviu como comandante em navios no Pacífico e no Médio Oriente em apoio às guerras no Iraque e no Afeganistão.

Assumiu o Comando das Forças Navais dos EUA e o Comando Norte das Forças Navais em 2018, que acumula actualmente com o posto de chefe do Comando Estratégico das Forças Navais dos EUA.

Grady também serviu anteriormente como comandante da 6ª Frota norte-americana, com base em Nápoles, Itália.

O nomeado é mestre pela Georgetown University e pelo National War College.