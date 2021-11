Equipa de Consultores e Master Trainers de Empretec/Angola certificados pelas Nações Unidas

Um programa de treinamento nacional está a aumentar a apropriação local e a sustentabilidade de um projecto da UNCTAD financiado pela União Europeia em Angola, um país da África Austral.

Sustentabilidade e propriedade local são dois desafios principais que os projectos de desenvolvimento internacional enfrentam. Frequentemente, quando um projecto termina e a instituição implementadora sai, as actividades em campo também diminuem.

Para evitar que isto aconteça quando o Programa Conjunto UE-UNCTAD para Angola: “Train for Trade II” chegar ao fim, o organismo de comércio e desenvolvimento da ONU implementou, entre várias medidas de sustentabilidade, um programa nacional de formadores como parte da sua formação em empreendedorismo actividades na nação da África Austral.

Entre 2018 e 2021, a UNCTAD formou cerca de 360 ​​empresários angolanos através do seu conceituado programa Empretec, graças ao financiamento da União Europeia.

“As primeiras indicações da avaliação de impacto em andamento mostraram resultados imediatos altamente positivos dos treinamentos”, disse Lorenzo Tosini, do programa Empretec da UNCTAD.

“Os empresários locais têm conseguido aumentar o seu volume de negócios e lucros, criar novos empregos, expandir-se para outros sectores e tirar melhor partido das oportunidades empresariais em Angola”, disse.



Mantendo o ritmo

Para manter o ritmo de sucesso do programa “Train for Trade II” e fazer crescer de forma sustentável a base empresarial angolana, a UNCTAD formou e certificou quatro angolanos como formadores nacionais Empretec, dois dos quais tornaram-se formadores mestres.

Eles passarão as suas habilidades para outros graduados do programa por meio de actividades de treinamento de instrutores para aumentar o número de instrutores nacionais. O objectivo é aumentar a capacidade de treinamento local para garantir um impacto mais amplo e sustentável do programa.

Amadeu Leitão Nunes, secretário de Estado do Comércio de Angola, disse: “Com o desenvolvimento de uma massa crítica de formadores nacionais, capazes de ministrar formação a empresários em diferentes sectores da economia e o desenvolvimento de uma rede de empretecos – como aqueles que com sucesso concluir o curso referido – acreditamos que estão reunidas as condições necessárias para que Angola entre numa nova fase no panorama empresarial angolano”.

Jeannette Seppen, a embaixadora da UE em Angola, afirmou: “Angola é muito mais do que apenas petróleo. O país tem abundância de recursos naturais, gente inovadora, criativa e trabalhadora e uma localização ideal”.

“Ter mais empresários com as competências e visão certas para fazer avançar uma economia diversificada e sustentável é crucial para Angola”, disse ela, “e a UE quer apoiar este processo através da sua parceria com a UNCTAD e o governo angolano”.

Passando a tocha

Os formadores nacionais Empretec já formaram quatro grupos de empresários Empretec (mais de 90 empresários angolanos) no início deste ano.

“O feedback dos trainees, que relataram um índice de satisfação de 100%, mostra que a qualidade dos treinamentos Empretec após a transferência para os treinadores nacionais atende inteiramente aos padrões esperados”, disse o Sr. Tosini.

Os quatro formadores, Geraldo Basilua, Rosenayde Gomes, Tunísia Sebastião e Wilson Kitth, querem levar a tocha mais longe e fazer crescer o pool de hábeis empresários em Angola.

“A Empretec mudou minha vida”, disse Geraldo Basilua, um dos dois master trainers certificados. “Agora quero retribuir e formar mais empreendedores. Quero ajudar a transformar a economia angolana”.

A outra formadora master, Tunísia Sebastião, é também uma figura destacada na promoção do empreendedorismo feminino em Angola.

“O empoderamento económico das mulheres e a sua inclusão na sociedade devem se tornar um compromisso de todos”, disse ela.

Rosenayde Gomes acredita que ser um treinador Empretec oferece a possibilidade de ajudar outros aspirantes a empreendedores a atingirem o seu potencial máximo.

“É muito gratificante poder passar o poder de transformação para as pessoas, levá-las do ponto A ao ponto B”, disse Gomes.

O Sr. Kitth concordou: “O Empretec muda a percepção que as pessoas têm dos negócios e da vida. É revolucionário em muitos aspectos. Espero que as autoridades governamentais venham a apreciá-lo como um verdadeiro aliado na revitalização da economia nacional”.

Agarrando a roda

A instituição nacional de acolhimento do Empretec, a Prestígio – Liga de Jovens Empresários e Executivos de Angola, assinou no início deste ano um acordo com a UNCTAD para a coordenação da realização de futuras acções de formação Empretec em Angola.

A UNCTAD tem trabalhado em estreita colaboração com a instituição para melhorar a sua capacidade de gestão do programa Empretec nacionalmente, preparando-a para assumir o volante em Novembro de 2021 com o seu parceiro governamental, o INAPEM, que apoia micro, pequenas e médias empresas.

O director da Prestígio, Hirondino Gonçalves Garcia, e o presidente do conselho de administração do INAPEM, Arnito José Agostinho, destacaram a necessidade de continuar a responder às necessidades do mercado e de proporcionar formação empreendedora de qualidade também em áreas remotas.

“Nesse sentido, nossa colaboração com o INAPEM e outros parceiros interessados ​​é crucial”, disse Garcia. “O INAPEM oferece a sua infra-estrutura local em diferentes províncias como salas de treinamento, o que para nós é uma condição básica para a oferta de treinamento.”

Hirondino Gonçalves Garcia acrescentou que a sua instituição está a trabalhar com parceiros de financiamento para fornecer aos aspirantes a empresários em todo o país o financiamento de que necessitam para pagar a formação.

Nos próximos meses, a UNCTAD continuará a apoiar as instituições nacionais à medida que oferecem treinamentos Empretec, fornecendo mentoria e orientação para garantir que objectivos como uma participação equilibrada das mulheres sejam alcançados.

E para ajudar a garantir um enquadramento jurídico e político favorável ao empreendedorismo no país, a organização está a apoiar o INAPEM à medida que a instituição desenvolve uma estratégia nacional de empreendedorismo com um vasto leque de partes interessadas.

A abordagem da UNCTAD para promover a sustentabilidade e a apropriação local das suas actividades de treinamento em empreendedorismo em Angola ajudou o programa “Train For Trade II” a ganhar o reconhecimento do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU como uma boa prática de Objectivo de Desenvolvimento Sustentável global.

https://unctad.org/news/putting-down-long-term-roots-angolas-entrepreneurial-ecosystem?fbclid=IwAR1WJdJAt8Gc1MSrXRn8_anfzYcDw9tXYLZkie70H3SQS_USfGwFCU9L8o8