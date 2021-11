Avião cai sobre mulher e filha durante festa de casamento na Argentina

Avião caiu durante apresentação em um casamento na Argentina

A aeronave despencou sobre uma mãe e sua filha, de apenas 3 anos

A mulher e a garota estão fora de perigo, mas o estado do piloto é grave

Um avião caiu sobre uma mulher e sua filha durante a celebração de um casamento na Argentina. As imagens do acidente, ocorrido no último sábado (30), viralizaram nas redes sociais nos últimos dias.

De acordo com informações da imprensa local, o episódio aconteceu em Villa General Belgrano. Em homenagem ao noivo, que é piloto, dois aviões faziam manobras arriscadas pelo céu durante a celebração.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que uma das aeronaves perde o controle no ar, cai rapidamente e choca-se violentamente contra uma via.

O avião atingiu uma mulher, identificada como Yesica Acuña, de 27 anos, e uma de suas filhas, Isabella, de apenas 3.

Vítimas são hospitalizadas

O piloto foi retirado consciente de dentro do avião e encaminhado a um hospital. As primeiras informações davam conta de que o estado era grave, mas o hospital onde ele está internado não divulgou novos boletins sobre o quadro.

Yesica teve uma fratura exposta na perna esquerda, enquanto Isabella teve lesão no abdômen. Ambas também foram hospitalizadas e estão fora de perigo.

Veja o vídeo: https://br.noticias.yahoo.com/aviao-cai-sobre-mulher-e-filha-durante-festa-de-casamento-na-argentina-veja-o-video-140226527.html