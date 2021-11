Atacante Mateus Galiano regressa para se despedir dos Palancas Negras

O experiente atacante internacional angolano, Mateus Galiano, foi chamado a integrar o leque de convocados para o último duplo compromisso de qualificação ao Mundial do Qatar.

A chamada do atacante de 37 anos prende-se a título de tributo merecido ao atleta que representa as cores dos Palancas Negras desde 2004, sendo o único sobrevivente da geração que esteve presente no campeonato do Mundo de 2006 na Alemanha.

O experiente atacante que actua ao serviço do SC União Torreense de Portugal, deverá despedir-se da Selecção Nacional no jogo do próximo dia 12 de Novembro diante do Egipto, perante o público angolano no Estádio Nacional 11 de Novembro.

Mateus Galiano, estreou-se ao serviço dos Palancas Negras no dia 09 de Outubro de 2004 no triunfo por 1-0 diante do Zimbabwe, na altura com 20 anos de idade, convocado pelo antigo seleccionador nacional, Oliveira Gonçalves.