Rio de Janeiro: Consulado Geral de Angola passa a emitir Bilhete de Identidade e Registo Criminal

O Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro começou a emitir Bilhetes de Identidades e Registo Criminal com a inauguração, no último sábado, 30 de Outubro, do Posto de Identificação daquela instituição consular, pelo Cônsul Geral de Angola no Rio de Janeiro, Mateus de Sá Miranda Neto.

O Posto de Identificação, foi instalado por uma equipa de engenheiros de informática, da Direcção dos Registos Centrais de Luanda, proveniente de Angola, chefiada pelo Conservador da Conservatória dos Registos Centrais, Evando Santos, coadjuvado por Alfredo Buza, Kelson Ferreira e Welwitchia Lourenço, do Ministério das Relações Exteriores.

A equipa dos Registos Centrais, deu formação aos funcionários do Consulado, que vão operar o sector. A formação foi pautada na análise dos documentos e no manuseamento dos equipamentos de última geração instalados, que vão passar a emitir Bilhete de Identidade (B.I.) e Certificado de Registo Criminal. O Posto deu início aos trabalhos no mesmo dia, teve aderência massiva da comunidade angolana que há muito esperava por esses serviços.

Os novos serviços estão disponíveis para a comunidade angolana residente nos Estados da jurisdição desta instituição consular, nomeadamente, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

O Posto está a funcionar no espaço antes utilizado pelo Sector dos Estudantes, com acesso pela porta do Espaço Cultural do Consulado, sito na Avenida Rio Branco 311, centro do Rio de Janeiro, cujo atendimento será efectuado no horário normal de expediente, das 9 horas às 16 horas.