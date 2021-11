Moxico: Jornalistas recebem carteiras profissionais

Jornalistas de vários órgãos de Comunicação Social representados na província do Moxico receberam, esta terça-feira, no Luena, carteiras profissionais entregues pela Comissão de Carteira e Ética (CCE).

No acto formal, 56 jornalistas da Agência Angola Press (ANGOP), Televisão Publica de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA) Edições Novembro e Rádio Ecclésia receberam carteiras profissionais da presidente da Comissão de Carteira e Ética (CCE), Luísa Rogério.

Com profissionais do Moxico já abrangidos, a próxima paragem será nas províncias da Lunda Sul, Lunda Norte, Cuanza Norte, Namibe, Cunene e culmina no Uíge.

Ao intervir no acto, Luísa Rogério pediu aos jornalistas maior responsabilidade no exercício das suas funções, pautando pelos pressupostos contidos no Código de Ética e Deontologia, Lei sobre o Estatuto do Jornalista, de Imprensa e outra legislação do país.

Por seu turno, o vice-governador do Moxico para o sector Político, Económico e Social, Victor da Silva, destacou que a carteira vai dar mais dignidade e despertar responsabilidade dos profissionais de comunicação social na região.

Apelou os jornalistas a buscarem incessantemente as informações com verdade, isenção e respeitando os limites da liberdade de imprensa. A Comissão da Carteira e Ética, criada a 26 de Outubro de 2019, tem por incumbência renovar, suspender ou cassar, nos termos da lei, a carteira profissional, bem como apreciar, julgar ou sancionar a violação da legislação.