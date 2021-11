Motociclismo: Piloto angolano vence campeonato português

O piloto angolano Victor Barros sagrou-se campeão da Copa Dunlop Motoval do Campeonato Português de Velocidade, em 600 CC, motociclismo, disputado no Circuito do Estoril, em Lisboa, Portugal.

Actualmente corredor da Frammenti Racing Team, com a Yamaha R6, Victor Barros foi Campeão em Angola, em 2015, 2017 e 2018, -representando o Team Cuanza Sul , no Campeonato Nacional de Velocidade em Motociclismo, prova organizada regularmente pela Federação Angolana dos Desportos Motorizados (FADM).

Pelo feito de domingo último, a FADM, presidida pelo também piloto de automobilismo, Ramiro Barreira, saúda o corredor Victor Barros, considerando ser uma proeza que dignifica o país, em função do trabalho e dedicação dos engenheiros, mecânicos e pessoal de apoio.

Recentemente, o também piloto angolano Rui Andrade sagrou-se campeão do Europeu de Endurance Le Mas 2021, na categoria LMP”, ao terminar a prova de quatro horas, em automobilismo, no autódromo de Portimão, em Algarve, Portugal.