UNITA dá início ao processo de candidaturas à liderança

A UNITA anunciou para a próxima quinta-feira (4), em Luanda, o início do processo de apresentação das candidaturas à Presidência do partido.

De acordo com o porta-voz do XIII Congresso, Ruben Sicato, que falava esta segunda-feira, o período vai de 4 a 11 de Novembro, seguido do apuramento e a elaboração do sorteio para a fixação no boletim de voto.

Aclarou ainda que podem concorrer à liderança todos os membros com mais de 15 anos de militância activa, nacionalidade originária angolana, entre outros requisitos inscritos nos estatutos.

Para o responsável, que falava em conferência de imprensa, participarão do Conclave mil e 150 delegados, oriundos das 18 províncias do país e do exterior.

Fez saber que, entre os dias 3 e 4 do corrente mês, serão realizadas as conferências comunais, enquanto no dia 8 as municipais e as provinciais no dia 13.

No passado mês de Outubro, o Tribunal Constitucional proferiu um acórdão que anulou o XIII Congresso da UNITA por irregularidades na candidatura do presidente eleito, Adalberto Costa Júnior.

Por essa razão, o presidente do partido, Isaías Samakuva, convocou, recentemente, o referido congresso para os dias 2, 3 e 4 de Dezembro.