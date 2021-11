MPLA aposta na consolidação das conquistas do país

O presidente do MPLA, João Lourenço, reafirmou este sábado a aposta do partido na defesa e consolidação dos avanços sociais já conquistados em Angola.

Na abertura da 13ª Conferência Provincial Ordinária de Balanço e Renovação de Mandatos de Luanda do MPLA, o líder partidário afirmou que a força política que dirige deverá estar preparada para os principais desafios políticos sociais que se avizinham.

Na sua intervenção, João Lourenço sublinhou que o MPLA é o partido promotor das principais transformações no país, impulsionou sempre a actualização da legislação e as reformas constitucionais.

Disse tratar-se de acções que proporcionaram a pluralidade representativa, a disputa eleitoral e a ampla participação dos cidadãos na vida do país.

Para o presidente do partido no poder, os desafios contemporâneos exigem do MPLA a adopção de medidas consentâneas, para que continue a ser o partido governante e merecedor da confiança dos angolanos.

Apelo à cultura da paz

Manifestou-se seguro de que a maioria dos angolanos continua identificado com o projecto de nação do MPLA.

No acto, João Lourenço exortou os militantes do partido que lidera a seguirem uma cultura de respeito pela diferença, tolerância e solidariedade.

Dentro destes princípios, o presidente do MPLA espera que os militantes do partido façam a diferença e sirvam de exemplo ao que considerou práticas condenáveis e repugnantes que se registam, ultimamente, na forma de fazer política em Angola.

Em matéria de democracia, prosseguiu, Angola avançou nos últimos anos com mais liberdade de expressão, imprensa e de reunião rumo à democracia e ao desenvolvimento.



Desafios com as redes sociais

Quanto à Internet, disse constituir um desafio para a política e para os meios de comunicação social tradicionais, sublinhando que o MPLA aproveita as redes sociais e o seu potencial para aperfeiçoar a sua forma de fazer política, por esta via.

“Devemos complementar a acção presencial com a acção digital, bem como dinamizar campanhas de educação cívicas que visem contribuir para a humanização da nossa sociedade”, indicou.

Vacinação contra a Covid-19

João Lourenço expressou preocupação pelo facto de muitos angolanos insistirem em não aderirem à vacinação contra a Covid-19 e por ignorarem as medidas de biossegurança.

Considerou a pandemia da Covid-19 a maior preocupação mundial da actualmente, pela ameaça que representa para o ser humano.

Na ocasião, exprimiu o seu reconhecimento aos profissionais de saúde que, em todo o país, estão ao serviço do povo angolano, tendo-os considerado “homens e mulheres de grande valor moral e dedicados à causa pública”.

O também Presidente da República reafirmou o empenho das autoridades angolanas no combate á Covid-19.



Economia

No capítulo económico, João Lourenço falou da redução das taxas aduaneiras sobre alguns produtos de importação e da redução, em 50 por cento, do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos principais produtos alimentares da cesta básica.

Solidariedade

Durante o seu discurso, João Lourenço agradeceu a solidariedade dos militantes de todo país, pelas manifestações de apoio e solidariedade, ao subscreverem a sua candidatura para a liderança do partido.

O líder do MPLA entende que essa manifestação é sinal de reconhecimento pelo trabalho colegial que se tem desenvolvido em prol da unidade e coesão do partido e para a melhoria da imagem e credibilidade do MPLA e de Angola.

João Lourenço destacou, também, o processo orgânico do 8° Congresso que introduziu o princípio da renovação em 55 por cento, contra o anterior 45 por cento.

A medida visa prosseguir com o rejuvenescimento dos integrantes das estruturas do partido, iniciado em 2019.

Sobre a paridade do género no MPLA, afirmou que traduz o compromisso com a mulher, sendo prova de que o partido valoriza e reconhece o papel da classe feminina na sociedade angolana.

Na sua alocução, o presidente do MPLA reconheceu, igualmente, o papel da juventude no seio do seu partido, cabendo a essa franja a quota de 35 por cento.

Lembrou que essas acções se enquadram no processo de reformas em curso e visam, entre outros aspectos, dar maior viabilidade ao MPLA no mosaico político angolano, além de poder conciliar a experiência dos mais velhos, com a sabedoria da mulher e a energia e força da juventude.

A província de Luanda deu o pontapé de saída das conferências provinciais ordinárias de balanço e renovação de mandatos do MPLA.

Conferências do género devem acontecer nas restantes províncias do país no início de Novembro, no quadro do 8° Congresso Ordinário do MPLA a realizar-se de 9 a 11 de Dezembro próximo, em Luanda.