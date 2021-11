HUAWEI lança programa “sementes para o futuro 2021″ em parceria com a UNITEL

A Huawei Angola e a Unitel apresentaram hoje o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Sementes para o Futuro 2021, com início previsto para 1 de Novembro de 2021 a 8 de Novembro de 2021, que visa desenvolver talentos locais em TIC e aumentar a transferência de conhecimento.

De acordo com uma nota da organização enviada ao Portal de Angola, este é um programa sociocultural, socioeconômico e tecnológico que visa agregar valores a jovens talentos que cursam o ensino superior nas áreas de TIC.

O acto de inauguração teve lugar num hotel de Luanda e contou com a presença de convidados de honra, Secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Mário Oliveira, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Neto, Embaixador da China em Angola, Gong Tao, o Embaixador de Angola na China, João Salvador dos Santos Neto em formato online, o Director Regional de RH da Huawei Chen Yu, o CEO da Unitel Miguel Geraldes e o CEO da Huawei Angola, Edric Chu.

Na sua intervenção, o Secretário de Estado das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Mário Oliveira, disse ser um projecto muito importante para as TICS e Doing Business, contribuindo para a formação de muitos jovens em tecnologias e negócios, que o Governo felicita. “Os desafios do sector são imensos e a parceria entre a Huawei e a Unitel é de louvar, pois a pandemia mostrou a importância deste sector na economia do país, com destaque para o digital”, destacou o responsável.

O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Neto, reiterou aos promotores do programa e defendeu que a iniciativa Huawei vai aumentar os níveis de formação dos jovens angolanos, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho numa fase de desafios económicos e da revolução industrial 4.0.

Por sua vez, o embaixador da China em Angola, Gong Tao, disse estar convicto de que este programa, que começa hoje, dará frutos no futuro, sendo mais uma ocasião em que a China ajuda na digitalização de Angola como tem acontecido nos últimos tempos.

João Salvador dos Santos Neto, Embaixador da República de Angola na China, por sua vez disse: “Foi com grande satisfação que testemunhamos o compromisso da Huawei para com o mercado angolano, facto crucial para o desenvolvimento do nosso país”.

Segundo o diplomata, o compromisso com as tecnologias de informação e comunicação é fundamental para o desenvolvimento de um país e é exactamente isso que a Huawei, como uma das líderes mundiais, está a fazer em Angola.

“A construção de um Parque de Inovação 5G em Angola que vai entrar em funcionamento no final do próximo ano será um grande salto na transformação digital de Angola”.

Estas contribuições da Huawei ao nível da modernização e digitalização têm sido bem acompanhadas e elogiadas pelo mais alto representante da República, o Presidente João Gonçalves Lourenço e pelo ministro das telecomunicações pelo facto da Huawei estar, igualmente a apoiar outros projectos de modernização e segurança pública, como o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) bem como o Ministério da Educação no âmbito da oferta de ensino ou aulas virtuais.

Aos jovens seleccionados para esta formação, foi deixada uma palavra de incentivo por terem sido escolhidos entre os melhores e, ao mesmo tempo, um conselho para valorizarem os conhecimentos e experiências que lhes serão transmitidos por técnicos chineses experientes.

O CEO da Huawei, Edric Chu, na ocasião, parabenizou todos os candidatos e reforçou que o treinamento é uma oportunidade para conhecer melhor a China e as TICS.

“Aproveitando esta formação, que já tem beneficiado muitos jovens para terem sucesso nas suas carreiras, agradecemos o apoio do Governo na implementação do programa e reafirmamos o nosso empenho na formação dos jovens angolanos”, disse o responsável.

O CEO da UNITEL, Miguel Geraldes, reafirmou que estão a colaborar para o desenvolvimento das TICs em Angola através da criação de competências na formação de jovens, sendo que esta formação traduz também o bom relacionamento da Huawei e da Unitel com as instituições angolanas, no âmbito da sua responsabilidade social.

No mesmo caminho, via online, o embaixador de Angola na China, João Salvador dos Santos Neto, disse que não há melhor investimento para o desenvolvimento de um país do que a formação dos seus recursos humanos, pelo que, graças à iniciativa das empresas envolvidos será possível fazer com jovens angolanos.

O “Programa Sementes para o Futuro 2021” promove uma maior compreensão e interesse no sector de TIC e incentiva a participação na comunidade digital. A Huawei coopera com a Unitel para desenvolver este programa desde 2019, que beneficiou mais de 120 estudantes universitários locais.

A ser realizado via online devido à pandemia global da Covid-19, o programa teve início hoje, 1º de Novembro, e termina a 8 de Novembro. O pacote de treinamento inclui aspectos socioeconômicos, culturais e tecnológicos como; 5G, AI, Cloud etc.

O programa intensivo vai fornecer um ecossistema aberto que apoia o aprendizado e o engajamento online. O programa está alinhado com as estratégias de digitalização de muitos países e ajuda a cultivar um pool de profissionais de TIC que são cruciais para o desenvolvimento da indústria, impulsionando assim o crescimento da indústria de TIC e ajudando a reduzir as taxas de desemprego de longa duração.

Os 51 participantes desta edição terão a oportunidade de conhecer e se conectar online com gerentes seniores de empresas famosas. Eles também vão participar de uma série de conversas sobre tecnologia virtual com profissionais de tecnologia e um tour virtual pela sede da Huawei na China para aprender mais sobre as tecnologias mais recentes.

Após a conclusão da sessão de treinamento, a Huawei vai atribuir certificados de graduação para os alunos formados e vai seleccionar os alunos melhores graduados, os mais destacados e com as melhores classificações aos quais serão atribuídos vários prémios.

