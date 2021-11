Atacante angolano Mabululu volta a brilhar no campeonato egípcio

Lançado pela primeira vez a titular no campeonato egípcio, o atacante internacional angolano, Mabululu, voltou estar em destaque ao serviço do Ittihad SC, desta vez a garantir a primeira vitória da sua equipa na competição.

Após ter marcado e evitado a derrota do Ittihad SC no empate diante do Smouha SC na jornada passada, Mabululu, voltou a mostrar a sua veia goleadora ao apontar dois golos na vitória da sua equipa por 3-2, esta tarde em jogo referente à segunda jornada do campeonato egípcio diante do Future FC.

O atacante angolano inaugurou o placar do encontro logo aos 8′ minutos, antes de Reefat, restabelecer a igualdade no marcador para o Future FC aos 43′, resultado registado até ao intervalo.

Na etapa complementar, o Future FC chegou mesmo a cambalhota no resultado mais uma vez com golo de Reefat, aos 47′ minutos, acabando por bisar na partida.

Mais o Ittihad SC acabaria por protagonizar a cambalhota no resultado com golos de Lowe (aos 51′) e mais uma vez por intermedio de Mabululu (aos 65′ minutos) na conversão de uma grande penalidade, garantindo o primeiro triunfo da sua equipa no presente campeonato.

Mabululu, chega aos três golos em dois jogos na Liga egípcia, figurando-se na lista dos melhores marcadores do campeonato.