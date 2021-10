Talento angolano continua de “pé quente” no futebol português

O atacante internacional angolano de 18 anos, Vladimiro Domingos “Miro”, continua a impressionar na sua época de estreia no futebol português, ao serviço da equipa Sub-19 do Gil Vicente.

Desta vez, Miro, apontou um “Hack Trick” na vitória diante da equipa do Rio Ave, por 1-3, em jogo pontuável á décima jornada do campeonato nacional português em juniores da zona-norte, disputado no último sábado no complexo desportivo da equipa vilacondense.

Com três tentos apontados no encontro, o jovem atacante angolano foi considerado o melhor jogador em campo, chegando a marca dos oito golos e três assistências em oito jogos, consolidando o estatuto de melhor marcador do emblema gilista na presente temporada.

Vladimiro Domingos “Miro”, recorde-se, é atleta formado no Atlético Sport Aviação – ASA, e internacional pelas Selecções Sub-16, Sub-17 e Sub-20 de Angola.