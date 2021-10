Egipto: Mabululu salta do banco e evita derrota do Ittihad SC no campeonato egípcio

O atacante internacional angolano, Mabululu, esteve em destaque ao serviço do Ittihad SC de Alexandria, ao marcar golo que garantiu o empate diante do Smouha SC por 4-4, na estreia da presente temporada no campeonato egípcio.

Num jogo impróprio para cardíacos, onde o Ittihad SC de Alexandria já perdia por 3-0 ao intervalo, com os golos da equipa do Smouha SC a serem apontados por Ougola (aos 11′ minutos), Marwan Hamdy (aos 18′) e por Shokry (aos 38′).

Na etapa complementar do jogo, o Ittihad SC reduziu a desvantagem com golo de Al Deeb (aos 50′ minutos), antes do Smouha SC dilatar a vantagem por intermedio de Faisal (aos 53′ minutos).

Já no último quarto de hora e com a entrada de Mabululu aos 60′ minutos, a equipa do Ittihad SC chegou a protagonizar o empate no resultado, com golos de Henawy (aos 73′), Simporé (aos 83′).

O atacante internacional angolano contratado esta época ao serviço do emblema egípcio, Mabululu, acabaria por se tornar o grande herói da equipa Alexandria na partida, ao fazer o golo da igualdade já aos 90+5′ minutos dos descontos, evitando a derrota de sua equipa.

Recorde-se que ao serviço do Smouha SC, o extremo angolano Das FAA não foi opção para jogo de hoje por conta de uma lesão contraída no braço direito.