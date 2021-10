Mercados à beira das estradas nacionais de Luanda ao Bié

À entrada da província do Huambo, pelo município do Lunduimbali, fica a praça do Luvili. O mercado é conhecido como um dos principais locais de venda de carvão vegetal da região.



Frutas e legumes à entrada de Cambambe

A praça do rio Lucala, à entrada para o município de Cambambe, na província do Kwanza Norte, pela estrada EN120, é outro ponto obrigatório para os amigos das compras.



Um arco-íris de produtos

A 80 quilómetros da cidade de Luanda, na zona do Zenza do Itombe, está o primeiro mercado rural da área. Aqui vende-se, essencialmente, hortícolas.



Preço baixo e simpatia são a alma do negócio

Mesmo com o perigo das viaturas que passam a alta velocidade, muitas vendedoras arriscam atravessar a estrada atrás dos clientes.