Feira agrícola do Uíge: Administrador Municipal do Songo morre na presença do Presidente da República

O administrador municipal do Songo, João da Silva Kussola, faleceu nesta quarta-feira, 27, no Uíge, enquanto fazia a apresentação da exposição dos produtos na bancada do município do Songo, na Feira Agrícola, na presença do Presidente da República.

De acordo com algumas fontes contactadas na província do Uíge, que preferiram não ser identificados, já que nenhum órgão de comunicação social público, até agora, deu destaque a esse incidente, o administrador municipal do Songo, João da Silva Kissola, morreu vítima de ataque cardíaco, em frente ao Presidente da República, numa altura em que o chefe de Estado visitava a tenda de exposição do município do Songo, na feira agro-pecuária.

Kussola caiu repentinamente ao chão e foi levado de emergência ao Hospital Geral do Uíge, onde viria a falecer algumas horas depois.

O Director clínico do hospital geral do Uíge, identificado por DR David, contactado à respeito pela nossa reportagem, se negou a prestar qualquer informação sobre o infausto acontecimento, alegando falta de autorização para falar sobre o assunto, tendo remetido o assunto à Directora provincial da Saúde do Uíge.

Entretanto, até ao fecho da presente edição, não enviou o terminal, conforme prometeu para o contacto com a responsável da área da saúde no Uíge.

Emboras as razões sobre a causa da morte, ainda não estejam devidamente esclarecidas, fontes próximas indicam que ele enfrentava alguns problemas de saúde e que tomava medicamentos.

João da Silva Kussola sucedeu a Júnior Kudimuena no cargo de administrador municipal do Songo no ano passado.

O Presidente João Lourenço visitava a Feira Agrícola do Uíge num dos últimos pontos da visita que iniciou ontem ao Uíge.

Esta terça-feira, o Presidente da República reuniu-se com o Governo provincial onde foram avaliados os diferentes projectos em curso na província do Uíge e o respectivo grau de execução.

João Lourenço, concedeu também audiências separadas a representantes de entidades religiosas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.

Nesta quinta-feira, inaugurou o Hospital do Catapa, visitou o Centro de Formação Tecnológica do Uíge e a Feira Agrícola, local onde o malogrado administrador municipal do Songo, João da Silva Kissola caiu inanimado na presença do Chefe de Estado.