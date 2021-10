Detido no Bengo falso agente da Polícia

Um cidadão de 30 anos foi detido pelos especialistas do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Bengo (DIIP) acusado do crime de falsa qualidade e burla.

De acordo com o inspector-chefe Gaspar Luís, director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Bengo, a detenção ocorreu por volta das 16 horas do último domingo quando o indivíduo, trajado de uniforme da Polícia Nacional, tinha marcado um encontro com uma cidadã de 25 anos a fim de receber uma quantia monetária em kwanzas para supostamente enquadrá-la na corporação.

A cidadã já tinha dado antes 38 mil kwanzas e devido à demora na concretização da promessa, decidiu denunciá-lo à Polícia Nacional, que conseguiu atrair o suposto burlador para um lugar onde foi detido em flagrante.

Durante a detenção, foram apreendidos com o indivíduo uma mochila com nove pares de farda da Polícia Nacional de Angola (PNA), tendo sido, depois, apresentado ao Ministério Público para a legalização da prisão.