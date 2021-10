Macron anuncia investimento de 30 mil milhões EUR para revitalizar indústria francesa

Cinquenta por cento dos 30 mil milhões serão investidos em sectores tecnológicos do futuro, tais como hidrogénio, energia nuclear, mobilidade limpa, espaço, saúde e agricultura, sublinha o Presidente francês

Com o objectivo de conduzir a economia da França para um ciclo virtuoso, que integre a inovação, a produção e a exportação, com vista ao financiamento e sustentabilidade do seu modelo social, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um plano de recuperação do país, com um investimento previsto de 30 mil milhões de euros ao longo de cinco anos.

O plano “França 30”, segundo o jornal Le Figaro, pretende “responder a uma espécie de déficet de crescimento francês, por meio de um investimento maciço na estratégia de inovação e industrialização” da França.

O plano, que foi apresentado num evento realizado no Palácio do Eliseu e que reuniu 200 pessoas, entre empresários, estudantes, ministros e pesquisadores, tem em vista a reestruturação do panorama económico francês no pós-Covid-19, através da aceleração da reindustrialização da França por via das tecnologias digitais.