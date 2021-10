Investigação persegue assassinos do polícia

As equipas de Investigação Criminal do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional estão a envidar esforços no sentido de serem localizados e detidos os presumíveis autores da morte de um agente da Polícia Nacional ocorrida no Rangel, município de Luanda.

O porta-voz da Polícia em Luanda, inspector-chefe, Nestor Goubel, esclareceu que o agente da corporação foi baleado, por volta das 21 horas, quando estava assistir a um jogo da Liga das Campeões Europeu, numa cantina localizada na rua 2, da comissão do Rangel.

Explicou que o agente e mais outros dois jovens foram surpreendidos, na última quarta-feira, por dois meliantes que, estando depois a revista-los com ameaça de arma de fogo em punho, descobriam que uma das vitimas era efectivo da Polícia Nacional.

O agente, ao reagir ao roubo, confrontou-se com reacção imediata dos meliantes que dispararam três tiros. Uma bala atingiu-lhe a barriga e outras no tórax e membro inferior esquerdo. O agente ainda foi socorrido de imediato para o hospital Américo Boavida, onde, entretanto, viria a falecer, por volta das 4 horas de quinta-feira.

Cunene

Trinta e um cidadãos na província do Cunene foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal, por prática de vários crimes de acordo com dados do Comando Provincial da Policia Nacional.

Os crimes mais registados foram abuso sexual na sua forma tentada, ameaça de morte, ofensas corporais, roubo qualificado, furto qualificado, vandalização de bens públicos entre outros.