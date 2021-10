Gelson Dala volta a brilhar ao bisar na surpreendente goleada do Al-Wakrah

O atleta internacional angolano “Gelson Dala” voltou a brilhar na primeira divisão do Qatar, desta feita o na goleada surpreendente do Al-Wakrah por 4-1 em casa do vice-líder do campeonato Al-Duhail SC.

Numa partida a contar para o acerto de calendário, a equipa da casa vencia e Gelson Dala fez o [1-1] bem perto do fim do primeiro tempo o golo do empate.

O atleta de 25 anos, produto da academia do 1° D’ Agosto, apontou dois golos que deu sequência a uma goleada, tendo apontado o terceiro golo para a equipa visitante, ao fazer [1-3] para o Al-Wakrah, começando assim a goleada.