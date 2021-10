Finanças atrasa pagamento de ordens de saque para compra de medicamentos

O atraso na execução das ordens de saque para o pagamento às empresas importadoras de medicamentos pode resultar na ruptura dos stocks de medicamentos nos hospitais do país, soube este portal de fonte segura.

O Ministério das Finanças (Minfin), volta a estar no centro do problema ao ser acusado de “atrasar os pagamentos, dificultando a manobra das empresas a quem está confiada a missão de colocar no país a tempo os medicamentos essenciais para o combate às doenças”.

Pelo andar das coisas, a fonte acredita haver forças de bloqueio no Ministério das Finanças, “sempre apostadas em criar dificuldades ao bom desempenho de quem quer trabalhar para o bem comum”.

A crer neste mesmo contacto, o Minfin não paga as ordens de saque que lá estão há cerca de três meses o que no seu ver pode complicar o funcionamento já de si questionável dos serviços de saúde em todo o país.

“Se nos próximos dias não for desbloqueada esta situação dos pagamentos, certamente vamos assistir ao caos nos hospitais do país”, alertou a fonte agastada com essa situação que a persistir significará mais vidas a serem sacrificadas por falta de fármacos.