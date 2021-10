Acelera Net vai apoiar 120 provedores com apoio financeiro do BAI

Angola Cables lançou o projecto em Luanda com o objetivo de aumentar a velocidade da expansão internet no País e fomentar a economia digital

A previsão do projecto é de atingir os 120 pequenos provedores já licenciados pelo INACOM até 2023, de preferência com ISP fora de Luanda, de acordo com Ângelo Gama, CEO da Angola Cables, sendo que o BAI (Banco Angolano de Investimentos) vai financiar os pequenos provedores.

A preferência por Startups fora de Luanda tem a ver com o nível de acesso à internet nas outras províncias, doutro modo, o Acelera Net pretender apressar a expansão em áreas pouca atractivas em termos de negócio para os grandes operadores. Passa por ocupar os espaços sem cobertura de internet e colocar “justiça” no acesso a internet no País.

É fácil perceber que o Acelera Net tenciona “repartir a fatia” dos custos operacionais dos grandes provedores com os pequenos ISP”s de modo que os pequenos provedores forneçam os serviços nas localidades. De outra maneira, os grandes operadores, tendencialmente, têm preferência por grandes mercados, onde a rentabilização compensa os custos operacionais, e assim os pequenos vão atender aos pequenos mercados com custos e rentabilização directamente proporcionais. Na prática, mais caros.