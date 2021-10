5º Congresso Ordinário: FNLA apresenta documentação ao Tribunal Constitucional dentro de dias

A Frente Nacional de Libertação de Angola – FNLA – vai entregar, dentro de dias, no Tribunal Constitucional, a acta e toda documentação saída do 5º Congresso ordinário deste partido histórico angolano, um dos três movimentos de libertação angolanos, que culminou com a eleição de Nimi a Simbi.

O presidente eleito da FNLA, Nimi a Simbi, garantiu no último sábado, que a acta e toda a documentação do 5º Congresso Ordinário do partido fundado por Holden Roberto, realizado no mês de Setembro, vão ser apresentadas ao Tribunal Constitucional apenas nesta semana.

Nimi a Simbi, que venceu as eleições contra Lucas Ngonda, justificou a demora na entrega da documentação ao Tribunal Constitucional em função das dificuldades em tratar registos criminais.

Em declarações à imprensa, o novo líder da FNLA disse que não é fácil conseguir os registos criminais para 321 pessoas, pois, para tratar este documento, o interessado tem que ter o Bilhete de Identidade, situação que, no seu entender, leva também, o seu tempo.



Por imperativos legais, a FNLA tinha 45 dias, a contar do último dia do congresso, para proceder à entrega da documentação do conclave, mas, passados mais de 30 dias, a nova direcção ainda não apresentou a documentação aquele órgão judicial para proceder a anotação e validar todos os actos do congresso do qual Lucas Ngonda saiu derrotado.

A demora na entrega da documentação do Congresso que elegeu Nimi a Simbi ao Tribunal Constitucional está a aumentar a convicção do ex-secretário-geral, Pedro Dala, de que o tribunal vai declará-lo como novo presidente da FNLA, em detrimento de Nimi a Simbi.

De referir que Pedro Dala organizou, em Agosto, um Congresso no qual alegadamente foi eleito presidente da FNLA, tendo sublinhado que o Tribunal Constitucional está a apreciar o seu processo.