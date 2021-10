Saiba quem foi Halyna Hutchins, directora que morreu por tiro acidental de Alec Baldwin

Vítima de um disparo acidental do ator Alec Baldwin, a diretora Halyna Hutchins tinha 42 anos

A tragédia aconteceu nas gravações de “Rust” e o ator não sabia que a arma estava carregada

Hutchins é ucraniana e trabalhou em diversas produções desde 2012

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, baleada acidentalmente durante as gravações do longa “Rust”, no Novo México, nos EUA, tinha apenas 42 anos de idade. Ela não resistiu aos ferimentos do tiro disparado pelo ator e produtor Alec Baldwin, que não sabia que a arma cenográfica estava carregada.

De acordo com seu site oficial, Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico. Ela havia trabalhado em curtas, produções televisivas e filmes desde o ano de 2012.

Segundo o portal IMDB, a diretora ganhou notoriedade por seu trabalho de cinegrafia no filme de terror “Darlin’”, de 2019, no longas de super-heróis “Archenemy” e na produção “Blindfire”, ambos de 2020.

Antes de embarcar na direção, a cinegrafista se formou em jornalismo internacional na Universidade Nacional de Kiev e chegou a trabalhar como jornalista investigativa em documentários britânicos. Na sequência, ela se mudou para Los Angeles, nos EUA, para estudar cinema no conservatório do American Film Institute Conservatory.

A revista American Cinematographer chegou a nomear a profissional como uma de suas estrelas em ascensão no ano de 2019.

Na última terça-feira, 19, Halyna Hutchins fez sua última publicação nas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo em que exaltava os cavalos e a possibilidade de trabalhar perto deles. “Uma das vantagens de filmar um faroeste é andar a cavalo no seu dia de folga :)”, escreveu ela sobre os bastidores das filmagens no Novo México.