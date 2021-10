Petro de Luanda procura garantir 4ª presença na liga africana

O Petro de Luanda pode confirmar, sábado, a sua quarta presença na Liga dos Clubes Campeões Africanos em Futebol, quando receber, no Estádio 11 de Novembro, na capital do país, o Otoho do Congo Brazaville, em jogo da segunda “mão” da última eliminatória de acesso à fase de grupos da competição.

A equipa angolana empatou a dois golos na primeira “mão”, em Brazaville, e tem grandes possibilidades de atingir o objectivo, bastando-lhe, entre os vários cenários possíveis, um empate nulo, ou por uma bola, mas o melhor é mesmo marcar, de preferência mais de um, e não sofrer qualquer golo.

Caso não consiga qualificar-se, sábado, à “Champions”, os petrolíferos terão ainda a possibilidade de entrar na Taça da Confederação.

Depois de uma dura semana de trabalho, com o clássico ante o arqui-rival 1º de Agosto pelo meio, para o campeonato nacional (Girabola), os petrolíferos devem aproveitar o factor casa e explorar ao máximo as alas, sem, no entanto, descurar o sector defensivo, uma vez que o adversário tem estilo de jogo direccionado ao ataque rápido.

A necessidade de elevar o clube a outro patamar do futebol continental levou a direcção a contratar o português Alexandre Santos, que, ciente das responsabilidades, certamente não quererá perder a “soberana” oportunidade de colocar, esta época, os “tricolores” na Liga e fazer melhor do que o fracasso de 2020/2021, em que não foram além da fase de grupos.

Na sua terceira participação na “champions”, no ano transacto, o Petro ficou na quarta e última posição do seu grupo com um ponto, resultante de um empate e cinco derrotas, em seis jogos, e não marcou qualquer golo.

O clube do “Eixo-viário” atingiu já às meias-finais da Liga dos Campeões Africanos, no longínquo ano de 2001.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança da Lunda Norte defronta, também sábado, em Manzini, o Royal Leopard de Eswatini, a quem ganhou na primeira ronda por 3-1, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda.

Os “lundas” têm larga vantagem, contrariamente ao 1º de Agosto, que domingo tenta o apuramento à Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF), no Estádio 11 de Novembro, na capital do país, frente ao Red Arrows da Zâmbia, depois de ter perdido (0-1) na primeira “mão”, em Lusaka.