Médio angolano “Randy Nteka” marca o golo da remontada do Rayo Vallecano

O médio-atacante angolano que deu luz verde aos Palancas Negras, está em grande forma na La Liga Santander com mais um golo, e com mais uma victória do Rayo Vallecano por 2-1 diante do Elche.

A equipa de fora marcou por Lucas Boye aos 14′ minutos fez o [0-1], a de casa não se intimidou e deu logo a resposta por Mario Hernandez aos 26′ minutos fez [1-1].

Na segunda parte a equipa de casa procurava o empate até que “Randy Nteka” resolveu a confusão e marcou o golo da remontada aos 65′ minutos e fez o [2-1] concedendo assim a victória da sua equipa.

A equipa do Rayo Vallecano está imparável na primeira divisão espanhola com um bom arranque de temporada, e encontra no quarto lugar da tabela.