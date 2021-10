Encerrada em Menongue maratona teatral

A exibição da peça teatral “Lágrimas de um soldado”, do grupo Mwene Mucuva, marcou o encerramento da maratona provincial do teatro, enquadrada nas festividades dos 60 anos do município de Menongue, assinalados nesta quinta-feira, dia 21.

A obra retrata as encruzilhadas vividas na Batalha do Cuito Cuanavale, decorrida entre Novembro de 1987 e Março de 1988.

A maratona teve início no passado dia 2 do corrente mês, com participação dos grupos “Brilho Lunar”, com a peça amar sem ser amado, “Renascer”, com a peça estou na PGR, e o grupo “Tunameni”, com a apresentação da peça órfão de pai vivo.

Igualmente fizeram parte da actividade os grupos “4 de Fevereiro”, com a peça tarde de mais para amar e “Li Teatro e Núcleos de Arte Estrelas ao Palco”, que participou no Circuito Internacional do Teatro da África Austral, realizado na província de Benguela.

Lágrimas de um soldado retrata que, sem meios bélicos consideráveis e imbuídos no espírito de amor à pátria, os filhos de Angola conseguiram, através da coragem e determinação, lutar de igual para igual, apesar da disparidade de meios, para evitar que o regime do apartheid que vigorava na África do Sul fosse arrastado até ao país.

Em declarações à ANGOP, o administrador de Menongue, Augusto Ndala,

aconselhou os jovens no sentido de tirarem maior proveito das vantagens e do uso correcto das tecnologias de informação e comunicação, assim como evitar práticas que lesam o bem-estar e harmonia familiar e social, como o uso excessivo bebidas alcoólicas e outras drogas.