Atacante angolano faz história no campeonato ugandês

O atacante de 32 anos, Nelito Tavares, tornou-se este domingo 17 de outubro, no primeiro internacional angolano a jogar no principal campeonato ugandense de futebol.

Oficializado na última semana como novo reforço da equipa do Vipers SC, Nelito estreou-se ontem na vitória de sua equipa por 0-2 no reduto do Police FC, em jogo pontuável a jornada inaugural da nova época do campeonato daquele país.

Proveniente do Kabuscorp do Palanca, Nelito, cumpre a sua primeira aventura no futebol exterior representando o emblema ugandês a pedido especial do treinador brasileiro Roberto Carmo Robertinho, de quem foi seu pupilo durante uma época a quando da sua passagem no Atlético Sport Aviação – ASA.