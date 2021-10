Segurança cibernética precisa de colaboração na diversidade, investimento e padrões

Seminário Huawei e FT Live aborda as necessidades fundamentais para o crescimento sustentável

A segurança cibernética tornou-se uma questão crítica e a necessidade urgente de uma cooperação maior entre os sectores público e privado foi destacada num seminário conjunto da FT Live e Huawei. O evento abordou também como as tecnologias IA, big data e nuvem representam ameaças de segurança cibernética cada vez mais complicadas.

Vários especialistas fizeram apresentações destacando-se Colm Murphy, Consultor Sénior de Segurança Cibernética da Huawei; Chefe do Arquitecto de Segurança da Nuvem OneWeb, Dra. Wendy Ng; e a especialista em segurança cibernética da UNESCO em Mulheres em Tecnologia, Jane Frankland.

Com a aceleração da computação em nuvem e da infraestrutura digital mais crítica pertencente ao sector privado em um ambiente cada vez mais regulamentado, a questão abordada foi como as indústrias podem se concentrar na segurança cibernética para criar um ambiente seguro para todas as partes interessadas.

As principais recomendações e conclusões do seminário “Protegendo a infra-estrutura crítica de ataques cibernéticos” foram as seguintes:

Um dos desafios mais fundamentais é a escassez de habilidades de segurança cibernética na força de trabalho e como a demanda deve aumentar. Esta é uma oportunidade de promover a segurança cibernética em todos os níveis e tornar o sector mais inclusivo, abordando o atual desequilíbrio de gênero e, assim, melhorando o desenvolvimento futuro do pool de talentos. A diversidade cultural e de gênero pode oferecer a uma empresa melhorias significativas de receita, multas regulatórias mais baixas e menos riscos.

O investimento em segurança cibernética e recursos relevantes deve ser considerado e visto como tão importante quanto a saúde financeira de qualquer organização. Isso inclui a construção de recursos de alfabetização cibernética começando pelo topo de uma empresa ou governo.

Evitar a fragmentação de padrões é importante porque permite uma colaboração mais próxima entre a indústria e as empresas. Embora a Huawei tenha sido um dos principais contribuintes para as soluções e patentes de segurança cibernética relacionadas a 5G, ela continua a pedir a outras empresas e governos que trabalhem juntos. Por exemplo, os benefícios de padrões como o GDPR e a Diretiva NIS 2 proposta exigem conformidade.

Em seu conselho às organizações, a Dra. Wendy Ng da OneWeb compartilhou recomendações técnicas sobre Zero-Trust explicando “a verificação é efectivamente necessária antes do acesso a qualquer recurso ou activo. Para garantir agilidade operacional e usabilidade, o processo é simplificado, automatizado e gerenciado por meio de identidade confederada”.

Jane Frankland, da UNESCO, Mulheres pioneiras em tecnologia, enfatizou porque a diversidade é importante, explicando “Os invasores são variados e vêm de uma variedade de origens, partes do mundo e com experiências diferentes. Para nos defendermos, é essencial termos uma equipe variada, que nem todos pensam como nós. Dessa forma, não terminamos com pensamento de grupo ou caindo em ataques que estão sendo escritos exclusivamente para homens”.

Colm Murphy da Huawei Europe concluiu “Cada actor no ecossistema de segurança cibernética tem um papel a desempenhar – fabricantes, provedores de serviços, operadoras, governos e reguladores. Trabalhando juntos, o valor da digitalização pode ser percebido por todas as partes interessadas para criar um ambiente de negócios seguro e sustentável”.

O seminário Huawei e FT Live foi o quinto de uma série de oito seminários que acontecerão durante 2021.

Sobre Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infra-estrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, iremos impulsionar a conectividade ubíqua e promover igual acesso às redes; leve a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos da Terra para fornecer potência de computação superior onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefina a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, no escritório ou em trânsito.

Sobre FT Live

FT Live é a divisão global de conferências e eventos do Financial Times Group. Nossa missão é trazer ao nosso público executivo global o que há de mais moderno em conhecimento e opinião, e conectá-los uns aos outros.

De experiências únicas, como o FTWeekend Festival e The Global Boardroom aos nossos encontros de negócios de nível sênior, prêmios exclusivos e webinars on-line de hora em hora, nosso público volta regularmente para descobrir as abordagens e estratégias mais recentes, conectar-se com colegas e elevar as oportunidades de negócios para o próximo nível.

A FT Live está usando tecnologia de eventos líder mundial para aproximar você das pessoas e do conteúdo que importam – todos os nossos eventos podem ser acessados ​​do conforto do seu escritório ou casa.

Alguns de nossos eventos também retornam presencialmente, além de seu formato virtual, e serão realizados de acordo com as regulamentações e orientações governamentais mais recentes, já que a saúde, segurança e conforto de nossos participantes foram, e continuam sendo, alta prioridade.