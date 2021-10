Saída de ACJ: Contas bancárias da UNITA descongeladas pelas autoridades

Fontes convergentes dizem que as contas bancárias da UNITA, que se encontravam congeladas, foram descongeladas tão logo Isaías Samakuva (re) assumiu as rédeas do partido do Galo Negro, por força do acórdão n.º 700/21 do Tribunal Constitucional que afastou Adalberto Costa Júnior da liderança.

Oficiosamente, alegou-se que o congelamento das contas terá a ver com supostas dívidas não honradas pela UNITA a determinadas entidades que terão accionado os mecanismos judiciais.

A UNITA terá afirmado em círculos não oficiais que não sido notificada de nenhum tribunal sobre a referida sentença, o que alimentado as especulações.

À boca pequena, admite-se que houve uma mão invisível do MPLA como tendo estado atrás de esta suposta medida retaliatória, tendo em conta a aparente animosidade existente no relacionamento entre o Presidente da República e o destituído líder da UNITA.

O Club K refere numa das suas edições que o MPLA estará preocupado a apurar com que meios financeiros a UNITA terá conseguido exercer a sua actividade política, mesmo sabendo-se que tinha as suas contas congeladas. Em alguns meios ventilou-se que o partido do ‘Galo Negro’ estaria a ser financiado pela família do ex-PR, José Eduardo dos Santos.