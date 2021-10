Portugal desce para o oitavo lugar no ranking da FIFA

A selecção portuguesa de futebol desceu uma posição no ranking da FIFA e é agora oitava classificada, por troca com a Espanha, informou hoje o organismo máximo do futebol mundial.

Portugal venceu dois jogos desde a última actualização, em Setembro, da classificação mundial, um particular com o Qatar (3-0) e um jogo de apuramento para o Mundial2022 com o Luxemburgo (5-0), mas a Espanha teve maior bonificação.

Os espanhóis disputaram também dois jogos, com uma vitória nas meias-finais da Liga das nações, perante a Itália (2-1), e uma derrota na final com a França (2-1), mas acumularam mais pontos, estando a duas selecções separadas por menos de seis.

No “top 10” do “ranking” da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, seguida do Brasil, a França aproveitou o triunfo na Liga das Nações para subir ao pódio, ocupando agora o terceiro lugar.