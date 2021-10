Chefe-de-Estado convoca Conselho da República

O Presidente da República, João Lourenço, convocou para segunda-feira (25), uma reunião do Conselho da República.

A sessão, avança a Angop, vai avaliar a situação da Covid-19 em Angola e tomar contacto com o relatório do processo de auscultação pública sobre a alteração da Divisão Política Administrativa, refere uma nota da Casa Civil do Presidente da República. A informação sobre a preparação do processo eleitoral completa a agenda do encontro.

Integram o Conselho da República (CR) , o Vice-Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional, Presidente do Tribunal Constitucional, o Procurador-Geral da República, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e entidades convidadas.