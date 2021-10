UBBF 2021: Desenvolvimento da Indústria de Construção de Infraestrutura de Rede – Um Novo Consenso

O 7º Ultra-Broadband Forum (UBBF 2021), organizado conjuntamente pela Comissão de Banda Larga da ONU e a Huawei, foi oficialmente ontem, 19, no Dubai. O fórum que este ano tem como tema “Estenda a Conectividade, Impulsione o Crescimento” tornou-se a maior cúpula do mundo no campo das redes fixas.

No evento, as principais operadoras globais e fornecedores de equipamentos trocaram ideias sobre uma ampla gama de tópicos – incluindo construção de infraestrutura de rede, economia digital regional, aplicação de solução de sucesso e expansão do espaço de crescimento da indústria. Eles também compartilharam as melhores práticas e discutiram como aprofundar a cooperação empresarial.

O UBBF deste ano decorre ao longo de dois dias, durante os quais decorrem em simultâneo várias palestras e sessões centradas nas redes fixas. Profissionais de governos, empresas, operadoras e academia discutiram e trocaram ideias relacionadas ao status atual do desenvolvimento de redes de banda ultra larga e os novos desafios enfrentados, ao mesmo tempo que compartilhavam percepções e histórias de sucesso relacionadas.

“A conectividade é mais do que apenas uma expansão de funções; mais importante, é um vínculo emocional”, disse Ryan Ding, Diretor Executivo e Presidente do Carrier Business Group da Huawei, em seu discurso.

“Há mais de 170 anos, foi instalado o primeiro cabo submarino do mundo, enviando o primeiro sinal de comunicação através do oceano. Este foi um grande passo à frente para a humanidade. Cerca de 20 anos atrás, as velocidades de conexão ultrapassavam os 32 Kbps e o vídeo começou a ultrapassar o texto como a principal forma de tráfego, permitindo uma comunicação como nunca antes, acrescentou. Ele também afirmou que a conectividade “torna o mundo um lugar melhor”.

O valor da conectividade está sendo redefinido pela sociedade e o desenvolvimento da indústria está acelerando. Em seu discurso, Peng Song, presidente do Departamento de Vendas de Soluções e Marketing de Operadora Global da Huawei, definiu e elaborou o modelo de Cobertura / Arquitetura / Fusão (C.A.F) da Huawei. Peng destacou como a conectividade deve ser estendida dentro de cada casa e cada empresa e convergir com a nuvem para “atender aos requisitos presentes e futuros”. Construir a competitividade da conectividade com base no modelo C.A.F é a chave para um novo crescimento.

*Cobertura: a conectividade que se estende a cada cômodo aumentará significativamente o valor da banda larga doméstica. As demandas em constante mudança de residências e empresas exigem que as operadoras estendam a conectividade para todos os cômodos, todos os dispositivos e todos os sistemas de produção da empresa, e transformam as linhas privadas em redes privadas assim que uma cobertura mais ampla esteja disponível. Isso aumentará o número de conexões, aumentará a aderência do usuário e, por fim, criará mais oportunidades de negócios.

*Arquitetura: a arquitetura de rede é a base para o sucesso dos negócios agora e no futuro. A nova arquitetura voltada para o futuro requer redes mais elásticas, serviços mais verdes e menor OPEX. A Huawei continuará a explorar novas tecnologias – como OXC, SRv6 e ADN – para fortalecer a base da arquitetura.

*Fusão: a conectividade trará grandes oportunidades. Construir a competitividade da rede com base no modelo C.A.F é fundamental para as operadoras. A digitalização é a maior oportunidade para a indústria de TIC. Ele evoluiu de um conceito para uma prática. É inegável que a nuvem é o núcleo da digitalização, mas a conectividade também desempenha um papel fundamental. Sem conectividade, “a nuvem não passaria de uma grande ilha de dados”.

De acordo com Peng, “Fusion” é importante porque a conectividade precisa ser centrada na nuvem e ajudar as empresas a migrar para a nuvem. A conectividade e a nuvem precisam ser convergidas. Os operadores podem desempenhar um grande papel neste processo.

Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, explicou que a digitalização, ao mesmo tempo que aumenta a conveniência, também apresenta muitos desafios às redes existentes. Por exemplo, devido ao espaço limitado dentro de uma sala de equipamentos de CO, é difícil para os nós existentes fornecerem recursos de processamento de serviço abrangentes. As relações de homing fixas entre recursos e redes tornam um desafio agendar o tráfego inter-DC de maneira flexível. As operações de serviço híbrido das redes existentes são mal equipadas para atender aos requisitos de serviço diferenciados de hoje. Para lidar com os desafios de rede que os clientes enfrentam durante a transformação digital, a Huawei apresentou sua solução de rede em nuvem inteligente com quatro novos recursos – CO super edge de todos os serviços, fatiamento rígido de nível de locatário, programação de rede com SRv6 e integração de rede em nuvem. Esta solução maximiza o valor dos recursos de rede da operadora e as vantagens complementares da nuvem e da rede, ajudando as operadoras a construir uma arquitetura de serviço DICT que apresenta integração nuvem-rede.

Na conferência, Kevin Hu também apresentou os roteadores inteligentes da série NetEngine para todos os cenários, ajudando as operadoras a construir redes em nuvem inteligentes na era digital. Esses dispositivos incluem roteadores inteligentes de acesso à nuvem (NetEngine série A800), roteadores de agregação de todos os serviços (NetEngine série 8000 M) e roteadores de backbone inteligentes (NetEngine 8000 X16).

Atualmente, as operadoras globais estão continuamente aumentando seus investimentos em fibras ópticas, melhorando a qualidade da banda larga e desenvolvendo serviços como linhas privadas premium FTTR e OTN para aumentar a receita de redes fixas. Como um elemento fundamental das cidades verdes e inteligentes, as redes-alvo totalmente ópticas têm se tornado gradualmente um consenso da indústria. No entanto, no processo de construção de redes alvo totalmente ópticas para cidades inteligentes, as operadoras ainda enfrentam dificuldades, como custos elevados, lentidão no fornecimento de serviços e difícil gerenciamento da construção de FTTH ODN. Além disso, a implantação do dispositivo, a evolução da rede e o desenvolvimento de novos serviços também representam preocupações urgentes.

Na conferência, Bill Wang, vice-presidente da linha de produtos ópticos da Huawei, disse: “Para superar esses desafios, a Huawei lançou os produtos da série Digital QuickODN (DQ ODN) e Edge OTN. Esses produtos foram projetados para ajudar as operadoras a construir todos rapidamente -redes de alvo ópticas que são visíveis e gerenciáveis ​​de ponta a ponta, reduzem significativamente os custos de O&M da operadora e fornecem uma entrada de alta velocidade no mundo digital para várias indústrias e residências. Elas podem ajudar as operadoras a expandir o mercado corporativo, melhorar a experiência de banda larga doméstica, reduza custos e aumente a receita.

Na conferência, os seguintes palestrantes notáveis ​​deram palestras e compartilharam seus insights e casos de aplicação bem-sucedidos de soluções e produtos da Huawei no domínio da rede fixa: Doreen Bogdan-Martin (Diretora do Escritório de Desenvolvimento de Telecomunicações da ITU), Bocar A. BA (CEO da SAMENA Telecommunications Council), Ricardo Varzielas (CFO da MTN GlobalConnect), Per Morten Torvildsen (Presidente do Board da GlobalConnect), Bader Abdullah Allhieb (Vice-Presidente do Departamento de Infraestrutura da STC), Alaa A. Malki (CTO da Mobily Etihad Etisalat), e Waqar Mahmood (CTO da Comissão de Educação Superior do Paquistão).

Em 2014, para promover o desenvolvimento sustentável da indústria global de redes fixas de ultra-banda larga, a Huawei lançou o Ultra-Broadband Forum (UBBF) com a Broadband Commission (estabelecida em conjunto pela ITU e a UNESCO) e as principais operadoras regionais. O fórum visa construir uma plataforma de diálogo de alto nível com foco no compartilhamento de experiências em banda ultralarga, cooperação entre setores e promoção de toda a indústria, a fim de liberar o potencial da banda ultralarga e beneficiar operadoras, consumidores e provedores de conteúdo.

O UBBF tem sido realizado com sucesso a cada ano desde seu início em 2014 e se tornou o evento mais importante que lidera o desenvolvimento da indústria de ultra banda larga.

