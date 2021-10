Militantes da UNITA manifestam apoio a Adalberto Costa Jr. enquanto decorre reunião da CP

A Comissão Política da UNITA encontra-se reunida em Luanda nesta quarta-feira, 20, tendo na agenda a marcação da data da realização do XIII Congresso, após o Tribunal Constitucional (TC) ter anulado a reunião do partido dos maninhos realizada em Novembro de 2019.

Entretanto, centenas de cidadãos manifestam-se no exterior do complexo Sovismo para pressionar pela reeleição de Adalberto Costa Júnior, que foi destituído após a decisão do TC, alegando que o eleito presidente da UNITA tinha duas nacionalidades quando apresentou a sua candidatura.

“Queremos que o mais velho Samakuva saiba que o povo angolano quer Adalberto Costa Júnior”, afirmou Nelson Fernandes, secretário de Zona no Capolo II, e um dos manifestantes.

Já Maria Júlia Mateus, membro da sociedade civil, entende que a UNITA não pode aceitar a pressão do seu adversário político e por isso disse estar “solidária com Costa Júnior”.

A Comissão Política é composta por 251 membros efectivos e 55 suplentes.