Congresso da UNITA marcado para 4 de Dezembro de 2021

A I Reunião Extraordinária da Comissão Política da UNITA ouviu a posição do Presidente do Partido sobre a necessidade da realização do XIIIº Congresso e aprovou com 222 votos (94,9%) favoráveis, Um (1) voto contra (0.4%) e Onze (11) abstenções (4,7%) a realização do XIII Congresso até 4 de Dezembro de 2021.

Segundo apurou o Portal de Angola, esta data foi decidida em oposição a uma outra proposta que previa a realização do congresso do maior partido da oposição angolana, para a eleição do novo Presidente da UNITA para Março de 2022, após o Tribunal Constitucional ter anulado o congresso anterior dos ‘Maninhos’ realizado em Novembro de 2019.

Entretanto, entre os votos contra, houve o voto de um dos concorrentes ao Congresso anulado pelo Tribunal Constitucional: Trata-se de José Pedro Katchiungo, que nos últimos dias, tem sido apontado como um dos possíveis militantes de proa da UNITA que quer ver Adalberto Costa Júnior fora da liderança da UNITA.

A Comissão Política da UNITA – equivalente a Bureau Político no MPLA – é composta por 251 membros efectivos e 55 suplentes.

