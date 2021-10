Sagrada Esperança vence e ascende à 7ª posição

O Sagrada Esperança da Lunda Norte venceu esta terça-feira, no Lubango, o Desportivo da Huíla, por 2-1, em jogo de acerto à terceira jornada do Girabola2021/22, e ocupa, provisoriamente, a 7ª posição do campeonato com quatro pontos.

Os visitantes cedo deram mostras de superioridade, ao marcarem por intermédio de Lépua, quando eram decorridos 40 segundos de jogo, resultado com que foram para o intervalo, e logo no reatamento, aos 47’, aumentaram a vantagem com golo de Depú, ao passo que Nandinho reduziu para os anfitriões, ao 62’.

A jornada prossegue, quarta-feira, com o desafio 1º de Agosto-Petro, às 16 horas, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, naquele que será o 82º duelo e marcará a estreia dos respectivos treinadores em clássicos do futebol nacional.

A prova é liderada pelo Interclube com seis pontos, seguido do Williete de Benguela e Desportivo da Lunda Sul, ambos com cinco, enquanto o Sporting de Benguela e Cuando Cubango FC ocupam as duas últimas posições (15ª e 16ª) sem pontuarem.

A ronda três registou já os jogos Recreativo do Libolo – Cuando Cubango FC (3-0), Bravos do Maquis – Sporting de Cabinda (0-0), Desportivo da Lunda Sul – Sporting de Benguela (1-0), Williete – Progresso Sambizanga (3-1) e Kabuscorp – Académica do Lobito (1-2).

Adiado, “sine die”, está o jogo Recreativo da Caála-Interclube.