Ricardo Salgado já admite ser condenado mas pede pena suspensa

Médico confirma que ex-patrão do BES tem alzheimer. Adiar, sem data, o julgamento ou mesmo arquivar o processo são outras hipóteses pedidas pelos advogados.

Ricardo Salgado sofre de alzheimer, uma doença degenerativa que afeta a memória e o raciocínio. O diagnóstico, assinado por um reputado especialista e entregue há dias no tribunal, atesta os sintomas que estarão a condicionar o ex-patrão do BES.

Os seus advogados garantem que está impossibilitado de assegurar a sua defesa no julgamento da Operação Marquês. Com o atestado médico seguiram para os juízes três pedidos: que o julgamento seja suspenso, que o processo seja arquivado ou que, em caso de condenação, a execução da pena seja suspensa.

Tal como o JN já noticiou, ao antigo homem forte do BES, atualmente a ser julgado por, alegadamente, ter desviado 10,7 milhões de euros do Grupo Espírito Santo, em 2011, foi diagnosticada alzheimer preliminar pouco antes do verão. Na altura, os advogados de Salgado, de 77 anos, apresentaram relatórios médicos, pedindo ao juiz a realização de mais perícias.