João Lourenço felicita Presidente eleito de Cabo Verde

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou esta terça-feira o Presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, pela vitória alcançada nas Eleições Presidenciais de 17 deste mês.

“Tenho a honra de felicitar Vossa Excelência, em nome do Executivo angolano e no meu próprio”, refere o Estadista angolano na mensagem dirigida a José Maria Neves.

Adianta que a vitória confirma o elevado grau de confiança que o povo depositou nas qualidades de liderança de José Maria Neves, “fortemente comprometida” com o desenvolvimento de Cabo Verde e com a melhoria das condições gerais de vida dos cabo-verdianos.

Na missiva, expressa o desejo de juntos continuarem a trabalhar para que as relações entre Angola e Cabo Verde se elevem a um nível que corresponda aos interesses e anseios dos respectivos povos.

O Chefe de Estado angolano mostra-se convicto de que o Presidente eleito José Maria Neves empreenderá esforços no sentido de realizar, “o mais amplamente possível, os grandes anseios ao progresso e desenvolvimento do povo cabo-verdiano”.

“Queira aceitar, Excelência, os meus melhores votos de bem-estar pessoal e de sucessos na nobre missão de Chefe de Estado, que por escolha do Povo cabo-verdiano foi chamado a desempenhar”, lê-se na mensagem de felicitações.

Apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), José Maria Neves foi eleito, domingo, quinto Presidente da República de Cabo Verde, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca, que cumpriu o seu segundo e último mandato.

O político foi eleito com mais de 51 por cento dos votos, contra 42 por cento do seu principal opositor, Carlos Veiga, do Movimento para a Democracia (MPD).

Angola e Cabo Verde possuem fortes laços de cooperação e amizade. Entre os vários protocolos assinados, destacam-se os acordos de isenção de vistos e de cooperação técnica em domínios como os da educação, defesa, petróleos, diplomacia, agricultura, transportes, finanças, administração, entre outros que animam as relações bilaterais.