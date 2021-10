Girabola: 1º de Agosto e Petro de Luanda protagonizam 82º clássico angolano

O 1º de Agosto e o Petro de Luanda defrontam-se, quarta-feira, no Estádio 11 de Novembro, na capital do país, em jogo da terceira jornada do Girabola2021/22, no 82º duelo, que marca a estreia dos respectivos treinadores em clássicos do futebol nacional.

A começar às 16 horas, a partida opõe nesta fase inicial do campeonato equipas equilibradas, ainda sem grandes níveis competitivos, mas com o objectivo único de conquistar o troféu, tendo, para o efeito, apostado em novos técnicos.

O antigo seleccionador Srdjan Vasilevic, pelos militares, e o português Alexandre Santos, do lado petrolífero, terão internamente o primeiro “teste de fogo”, numa altura em que as equipas mais tituladas do futebol nacional ocupam a modesta oitava e nona posição, ambas com três pontos, na tabela classificativa liderada pelo Interclube, com seis.

A aposta, uma vez mais, na escola do leste europeu, que por sinal ajudou a conquistar quatro títulos consecutivos entre 2016 a 2019, em substituição do português Paulo Duarte, “espelha” a pretensão do clube “rubro-negro” em fazer melhor do que o terceiro lugar da época anterior e, consequentemente, diminuir a desvantagem de títulos (soma 13) em relação aos 15 do adversário.

Nos 81 jogos já disputados, o Petro leva a melhor com 33 vitórias, contra 26 do D’Agosto e 22 empates, tendo repartido os triunfos do girabola transacto em 1-0, para os militares, e 3-0, a favor dos petrolíferos, respectivamente, na primeira e segunda volta da época 2020/21.

As equipas vêm de resultados diferentes nas competições africanas, no último final de semana, tendo o Petro conseguido um moralizador empate a dois golos no terreno do Otoho do Congo, no acesso à Liga dos Campeões, e o 1º de Agosto perdido, por 1-0, diante dos zambianos do Red Arrows, na corrida à Taça da Confederação.

Apesar disto, prevê-se um desafio equilibrado, tendo em conta a capacidade técnico-competitiva de ambos os plantéis, além da força anímica que tais confrontos propiciam aos jogadores em ocasiões do género.

No único jogo realizado no actual girabola, o Petro venceu o Cuando Cubango FC, por 2-0, enquanto o D’Agosto derrotou a Académica do Lobito, por 1-0.

As duas formações viram os seus jogos da segunda jornada serem adiados devido a cedência de jogadores à selecção nacional, para o duplo jogo com o Gabão, nas eliminatórias do mundial de 2022.

Além do clássico, a terceira jornada tem por disputar o jogo entre o Recreativo da Caála e o Interclube, adiado “sine die”.

Jogos já realizados: Desportivo da Huíla-Sagrada Esperança (1-2), Recreativo do Libolo – Cuando Cubango FC (3-0), Bravos do Maquis – Sporting de Cabinda (0-0), Desportivo da Lunda Sul – Sporting de Benguela (1-0), Williete – Progresso Sambizanga (3-1) e Kabuscorp – Académica do Lobito (1-2).

A prova é liderada pelo Interclube com seis pontos, seguido do Williete de Benguela e Desportivo da Lunda Sul, ambos com cinco pontos, enquanto o Sporting de Benguela e Cuando Cubango FC ocupam as duas últimas posições (15ª e 16ª) sem pontuarem.