EUA tentam libertar missionários sequestrados no Haiti

O FBI, a polícia federal dos EUA, anunciou nesta segunda (18) o envio para o Haiti de um grupo de oficiais para auxiliar na investigação do sequestro de 16 americanos e 1 canadiano, ocorrido no sábado (16), em Porto Príncipe. Entre as vítimas estão missionários e seus familiares, incluindo cinco crianças e seis mulheres.

De acordo com a polícia local, o sequestro foi perpetrado pelo grupo armado haitiano “400 Mawozo” num momento em que os religiosos saíam de um orfanato, em direcção ao aeroporto, onde o grupo iria se separar.

Em comunicado, a polícia federal americana não deu detalhes de como vai actuar nas buscas e na investigação, mas garantiu esforços para encontrar os reféns. “O FBI integra um esforço coordenado do governo dos EUA para proteger os americanos envolvidos [no sequestro]”, limita-se a afirmar o texto.

Autoridades haitianas não comentaram oficialmente o caso, mas, na manhã desta segunda, o gabinete do primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, divulgou uma nota em que, sem citar o sequestro, nega a relação entre o governo e os grupos armados do país.

A organização americana Christian Aid Ministries, da qual os missionários fazem parte, publicou um comunicado a pedir orações. “Ao mesmo tempo que desejamos a libertação segura dos nossos obreiros, também desejamos que os sequestradores sejam transformados pelo amor de Jesus, a única fonte verdadeira de paz, alegria e perdão”, afirma o texto.