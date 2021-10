Eleições Gerais de 2022: MPLA quer maior coesão no seio dos militantes

O primeiro-secretário do MPLA na Lunda Sul, Daniel Neto, defendeu hoje, segunda-feira, na cidade de Saurimo, o reforço da unidade e coesão no seio do partido, para permitir a materialização do programa de governação que visa o bem-estar dos angolanos.

O primeiro-secretário do MPLA na Lunda Sul, Daniel Neto reiterou o compromisso contínuo na luta pela melhoria das condições sociais e económicas dos angolanos, de forma a honrar os compromissos assumidos pelo MPLA, partido que governa Angola desde 1975.

O político teceu tais considerações durante a abertura da III Sessão Plenária Extraordinária do Comité Provincial do MPLA, sublinhado que com maior unidade, coesão e disciplina o partido no poder vai tornar-se mais forte.

Daniel Neto sublinhou que só desta forma é que o MPLA pode concretizar os programas gizados, tendo em conta as novas transformações que o país está a viver.

Por outro lado, disse que partido dos camaradas, na província, atravessa uma fase de saída e entrada de novos membros, daí a necessidade dos militantes compreenderem esse processo inscrito nos estatutos do partido.

Apelou aos militantes mais antigos a não encararem este momento como o fim de um ciclo político, por isso os membros cessantes devem ser os mentores de boas práticas de transmissão de conhecimentos estruturantes aos novos camaradas.

Daniel Neto pediu aos membros que terminaram os seus mandatos no comité provincial a continuarem a trabalhar em prol do partido, visando fortalecer o MPLA na Lunda Sul.

Durante a reunião, os membros analisaram questões relacionadas ao cargo de primeiro-secretário do comité provincial, lista geral de delegados a XII conferência provincial e delegados ao VIII Congresso Ordinário do MPLA.