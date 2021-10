Covid-19: Angola regista 170 novos casos e mais seis óbitos em 24 horas

Angola registou 170 novos casos positivos de covid-19, mais seis óbitos, totalizando 1.670, e 403 recuperações da doença, nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Luanda, capital angolana, registou o maior número de novos casos, 102, seguido pelas províncias do Huambo (22), Benguela (16), Zaire (seis), Cabinda (cinco), Cuando-Cubango (cinco) e nas províncias da Huíla e Malanje com dois casos cada, com idades entre 3 meses e 73 anos.

Segundo o governante, os seis óbitos, nesse período, foram registados nas províncias de Luanda (cinco) e Huambo (um), sendo que Luanda e Benguela reportaram o maior número das 403 recuperações da doença.

Angola soma agora um total 63.012 casos positivos, 1.670 óbitos, com uma taxa de letalidade 2,6%, 51.029 recuperados da doença e 10.313 casos activos.

Franco Mufinda, que apresentava o boletim epidemiológico das últimas 24 horas, apelou ainda aos cidadãos para “redobrarem” as medidas de biossegurança contra a covid-19, sobretudo o uso regular da máscara, a lavagem regular das mãos e a adesão à vacinação.