CNE quer isenção dos comissários nas acções dos BUAP

O presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Manuel Pereira da Silva, pediu isenção dos comissários da instituição nos actos materiais dos Balcões Únicos de Atendimento Público (BUAP), instrumento que visa implementar o Registo Eleitoral Oficioso.

No empossamento de novos comissários indicados pelo partido UNITA, Manuel Pereira da Silva referiu que o momento exige dedicação, empenho e imparcialidade.

O responsável sublinhou que a isenção deve ser colocada em pratica durante o processo de supervisão do registo oficioso presencial e nas visitas aos BUAP.

Entre as funções do BUAP destaca-se o envio, no final do registo, de relatórios à comissão provincial.

No entender do responsável, os comissários devem aceitar com patriotismo os princípios da independência e da transparência.

Na ocasião, o presidente da comissão provincial eleitoral em Cabinda, João Cardoso Mandafama, disse acreditar que com o empossamento dos quatro novos comissários fica completa a comissão provincial.