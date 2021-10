Cazenga: “Operação preços justos” arranca nos próximos dias

Nos próximos dias, o Município do Cazenga vai testemunhar o começo da “Operação Preços Justos”.

A acção, a ser desencadeada pela Administração Municipal, visa dar resposta ao Decreto Legislativo Presidencial Provisório, n°1/21 de 14 de Setembro, que suspende o pagamento dos direitos aduaneiros de alguns bens alimentares essenciais, nos termos do artigo 1° do referido diploma, aprovado a 1 de Setembro do corrente ano, na Oitava Sessão Ordinária do Conselho de Ministros.

De acordo com uma nota daquela administração enviada ao Portal de Angola, a Sessão de apresentação, com formato de Conferência de Imprensa, contou com várias perguntas de jornalistas e comerciantes que apresentaram algumas preocupações em torno da funcionalidade da iniciativa.

Os directores do Desenvolvimento Económico Integrado e da Inspecção e Fiscalização das actividades Económicas do Cazenga, Aurélio Baptista e Francisco Soares, respectivamente, apresentaram as fundamentações da “Operação Preços Justos”, cujo objectivo é promover o cumprimento do decreto, garantir os direitos do consumidor de forma a acautelar o comportamento e práticas que ferem o diploma perante os Operadores Económicos.

Em representação do Administrador Municipal, Tomás Bica Mumbundo, presidiu o acto, Osvaldo Custódio, Administrador Municipal Adjunto para Área Financeira, que na ocasião orientou aos agentes e

Económicos a colaborarem com a operação, de forma a evitar constrangimentos desnecessários.

Testemunharam o acto, administradores Municipais Adjuntos dos Distritos Urbanos e directores Municipais do Cazenga.