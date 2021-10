Última Hora: Ex-Secretário de Estado Colin Powell morre de complicações de COVID

O general Colin Powell, ex-secretário de Estado dos EUA morreu de complicações causadas pela COVID-19 na segunda-feira, de acordo com sua página no Facebook. Ele tinha 84 anos.

“Perdemos um marido, pai, avô notável e amoroso e um grande americano”, escreveu a família no Facebook, acrescentando que ele estava totalmente vacinado.

Powell foi um soldado profissional distinto e pioneiro, cuja carreira o levou do serviço de combate no Vietname até tornar-se o primeiro assessor de segurança nacional negro durante o final da presidência de Ronald Reagan e o mais jovem e primeiro chefe de gabinete afro-americano do Presidente George H.W. Bush.

Em actualização…