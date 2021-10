MINTTICS apresenta parque tecnológico da HUAWEI a delegação Moçambicana

Com base na parceria estratégica entre os ministérios da telecomunicações de Angola e Moçambique, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) levou a delegação Moçambicana visitar o parque Tecnológico da Huawei em Talatona, onde lhes foi apresentado o futuro parque em construção que contará com centros de treinamento, salas de tecnologia que permitirá a formação de quadros angolanos e também de países vizinhos.

O Centro Tecnológico terá a capacidade de formar mais de 1,500 talentos e engenheiros visto que a Huawei está focada na inclusão digital e treinamento de jovens talentos angolanos no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Este parque contribuirá para a transformação digital em África, tecnologia 5G e a implementação digital dos órgãos governamentais de ambos países, sendo que para os países atingirem um desenvolvimento sustentável terão a tecnologia como uma base sólida para o desenvolvimento.

A formação de talentos na Huawei faz parte do leque de projectos que a empresa chinesa tem vindo a desenvolver em Angola, e a construção do centro tecnológico vai criar competências aos cidadãos nacionais, a inclusão digital e condições para a implementação de variadas tecnologias e criação de um desenvolvimento sustentável para Angola.

Os visitantes tomaram conhecimento de todo o processo de funcionamento do parque e sobre o valor do investimento que a Huawei fez para o projecto. A conclusão do parque está previsto para o segundo semestre do próximo ano e trará consigo a angariação de novos empregos e a consolidação de métodos investigativos locais.

Esteve a chefiar a delegação o Director Nacional de Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Matias Manuel da Silva Borges acompanhado do PCA do Infrasat, Diogo de Carvalho, representante do Gabinete de Gestão de Programa Espacial Nacional, senhora Zolana e a Directora Executiva do Inacom Luísa de Freitas Bernardo Augusto.

Da delegação Moçambicana esteve o Administrador do Conselho de Administração e Chefe da Delegação, Francisco Chate, Director Nacional e Vice-Coordenador da ‘Task Force’, Horácio Parquinio, Administradora do Conselho de Administração e membro da ‘Task Force’, Helena Fernandes, Assessora do Ministro e membro da ‘Task Force’, Vânia Morgado, Director de Serviço e membro da ‘Task Force’, Martins Langa e – Director de Serviço e o membro da ‘Task Force’, Orlando Zobra.

Sobre Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (ICT). Temos mais de 197.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Para este fim, iremos impulsionar a conectividade ubíqua e promover igual acesso às redes; leve a nuvem e a inteligência artificial a todos os quatro cantos da Terra para fornecer potência de computação superior onde e quando você precisar; construir plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicos; redefina a experiência do usuário com IA, tornando-a mais personalizada para pessoas em todos os aspectos de suas vidas, seja em casa, no escritório ou em trânsito.