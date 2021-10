Interclube goleia em Antananarivo e fica a um passo da próxima fase

A equipa do Interclube impôs à goleada de 0-3 este domingo (17) na deslocação ao reduto do CFFA do Madagáscar, em jogo a contar para a primeira-mão da penúltima pré-eliminatória de acesso a Fase de grupos da Taça CAF.

O jovem avançado angolano Mano-Mano, voltou a estar em destaque pela equipa dos polícias ao apontar dois golos no encontro. Mano Calesso, com golo apontado já nos instantes finais, selou a goleada do resultado.

Num jogo onde os pupilos de Roberto Bianchi se mostraram dominadores do jogo, não obstante, de terem jogado no reduto do adversário.

Com este triunfo o Interclube fica a um passo da qualificação à última pré-eliminatória de acesso a Fase de grupos da Taça CAF.

O encontro da segunda mão está marcado para o próximo dia 23 de Outubro, no Estádio 22 de Junho em Luanda.