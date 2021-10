Estado da Nação: UNITA dá cartão vermelho ao discurso do Presidente João Lourenço

Os deputados da bancada parlamentar da UNITA, maior partido na oposição, deram cartão vermelho ao discurso do Presidente da República sobre o estado da Nação, apresentado na passada última sexta-feira, 15 de Outubro.

Para os deputados da UNITA, a apresentação do cartão vermelho é uma forma de reagir negativamente ao discurso apresentado na Assembleia Nacional, por considerarem ser um discurso que não condiz com a realidade do país.



Na sua rede social, o deputado e secretário provincial da UNITA em Benguela, Adriano Sapiñala, acusou o presidente João Lourenço de não ter noção do preço real dos produtos da cesta básica, considerando que os referidos preços estão bastante elevados para o bolso dos cidadãos.

Por outro lado, como habitualmente tem feito, a UNITA apresentou um contra-discurso intitulado de “réplica da UNITA do estado da Nação”, que considera ser o mais “real” sobre a situação do País, onde detalham, segundo os parlamentares, com mais precisão, a grave crise que o país enfrenta.



A réplica da UNITA, apresentada por Navita Ngolo, deputada do ‘Galo Negro’, considerou o discurso do Presidente da República como sendo “messiânico” e que, de alguma forma, “matou” a expectativa do povo.

Por outro lado, a UNITA afirmou que a governação do MPLA é um insulto aos angolanos e o discurso proferido pelo Chefe de Estado sobre o estado da Nação foi igualmente um insulto ao passado do povo.