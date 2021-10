Ministério das Finanças atrapalha aquisição de meios para combate a criminalidade

O Ministério das Finanças está a ser lento na execução da ordem de pagamento de equipamentos diversos indispensáveis para o combate a criminalidade.

Sensibilizado com a problemática do avanço da criminalidade em Luanda e no resto do país o Presidente João Lourenço autorizou a compra de diversos meios incluindo viaturas que fazem falta a manobra dos órgãos da polícia para travar o fenómeno, mas o processo vai moroso.

Fonte do Minfin confirma a luz verde já accionada pelo Chefe do Executivo que do seu punho autorizou a verba para aquisição de meios que permitam melhor actuação da corporação.

“Na verdade a ordem dada pelo Presidente é de cumprimento escrupuloso, mas nestes casos também ficamos às vezes sem perceber as razões dos atrasados. É mesmo só uma questão interna” , disse a este portal um funcionário sénior do ministério gerido por Vera D’Aves.

De acordo com a fonte “muitos dos programas de inspiração do Presidente encontram barreiras na execução ou por falta de visão ou mesmo desleixo,, levando a descredibilização da ação governativa”.