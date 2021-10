Jovem angolana conquista 20 valores na defesa de mestrado em Portugal

A jovem angolana, Débora Rossana Costa de Almeida, foi recentemente distinguida em Portugal com a nota máxima de 20 valores, na defesa de mestrado no curso de Arquitetura. Pelo seu feito, a jovem que nasceu em Cabo-Verde e cresceu em Angola, está a ser aplaudida em Portugal, e no resto do mundo.

Ouvida pelo Portal de Angola sobre o seu feito inédito, Débora Rossana Costa de Almeida, recentemente distinguida em Portugal com a nota máxima de 20 valores, na defesa de mestrado no curso de Arquitetura, disse que o seu projecto foi pensado e construído num centro cultural situado na cidade de Odivelas, Lisboa.

Pelo seu feito, a jovem que nasceu em Cabo-Verde e cresceu em Angola, está a ser aplaudida em Portugal, e no resto do mundo garantiu que está dividida entre as suas duas pátrias, Angola e Cabo Verde para aplicar o projecto que teve nota máxima de 20 valores.

Entretanto, ao ser distinguida com a classificação máxima de 20 valores na defesa da tese de mestrado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, na opção de mestrado integrado em arquitectura. A jovem angolana Débora Costa torna-se um motivo de orgulho para os angolanos e serve de inspiração para outros jovens angolanos que buscam formação superior no exterior do País.

De referir que além de Débora Costa, um outro jovem angolano, Pedro Domingos Paposseco Manuel, de 27 anos de idade, também se tornou uma referência da ciência em Angola, em Junho deste ano, depois de ter recebido a distinção máxima, 4.0 Grade Point Average, equivalente a 20 valores no sistema educativo angolano, nos cursos de mestrado em Administração Pública e pós-graduação em Desenvolvimento de Recursos Humanos e Diversidade da Força de Trabalho na Universidade de Oklahoma, nos EUA.