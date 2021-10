Iniciativas da Tunísia, da Tanzânia e da Zâmbia vencem o Concurso para toda a África da União das Telecomunicações de África

Iniciativas da Tunísia, da Tanzânia e da Zâmbia vencem o Concurso para toda a África da ATU (União das Telecomunicações de África) Construindo Ecossistemas de Inovação em TIC para Jovens

uma organização sediada na Tunísia, a Startup Tunisia, venceu o Desafio de Inovação 2021 da União Africana de Telecomunicações (ATU). A Startup Tunisia, que oferece subsídios e fornece orientação técnica para startups inovadores, conquistou, em apenas 2 anos , apoiou 550 startups, bem como organizações de apoio a startups, fornecendo um ambiente de política de apoio, investimentos e construção de capacidade. Eles reivindicam o prêmio máximo de US $ 10.000 e o título, “2021 ATU Best Ecosystem Practice Enabling Youth ICT Innovation in Africa”.

A competição, lançada pela União Africana de Telecomunicações (ATU) e a União Internacional de Telecomunicações (ITU), também viu os Clubes de Codificação, Mentoria e Incubação da Iniciativa de Apps e Meninas da Tanzânia, e o Programa de Inovação em TIC da Autoridade de TIC da Zâmbia garantiram o segundo e terceiro lugar respectivamente, levando para casa US $ 5.000 e US $ 2.500. O primeiro capacitou 34.686 meninas com habilidades de resolução de problemas e codificação, melhorou seu desempenho acadêmico em TIC e outros assuntos relacionados a STEM e levou à criação de 69 empresas. Este último comercializou com sucesso mais de 30 start-ups, criou mais de 100 empregos e trabalhou com mais de 15 parceiros locais.

Anunciando os vencedores na cerimônia de premiação virtual encabeçada pelo ministro zambiano de Tecnologia e Ciência, Exmo. Felix C. MUTATI, Secretário-Geral da (ATU), Sr. John OMO, afirmou o compromisso da União em inspirar a criação de um ecossistema em África que apoie o desenvolvimento de soluções caseiras para os desafios locais. “Continua sendo nosso desejo possibilitar uma perspectiva sistêmica sobre inovação no continente e encorajo todos os interessados em TIC a terem a mente aberta para a ideia de colaboração. A (ATU) está aberta e pronta para facilitar o contato e a comunicação entre as partes dentro de nosso escopo que desejam fazer esforços deliberados para trabalhar em conjunto. É a este respeito que agradeço a todos os parceiros do Desafio, especialmente ao nosso patrocinador de título Huawei, por sua colaboração e investimento em inovação e promoção de habilidades entre os jovens africanos ”, disse ele.

A edição deste ano do Desafio identificou instituições da África que criam um ambiente propício para que os jovens desenvolvam inovações em TIC. Entre as instituições classificaram-se órgãos formuladores de políticas, incubadoras, universidades e organizações sem fins lucrativos. Isso é um reconhecimento do papel crítico que essas organizações desempenham e a importância de investir em solo fértil a partir do qual os inovadores podem crescer.

Os candidatos tiveram que explicar como apoiaram as inovações e também foram solicitados a destacar dois beneficiários que lucraram com a prática.

Falando durante a cerimônia, o presidente do Carrier Business Group da Huawei, Huawei Southern Africa Region, Sr. Samuel Chen, pediu “mais investimentos em conectividade, energia e infraestrutura de dinheiro móvel que os inovadores podem usar para desenvolver suas inovações e através da qual os cidadãos podem acessá-los ”Embora destacando o compromisso da Huawei em apoiar a inovação e as habilidades locais como sendo a chave para o sucesso da empresa:… “por mais de 23 anos, temos apoiado a inovação local na África, construindo infraestrutura de 2G a 5G, fornecendo software inovador, como dinheiro móvel e AI, e vamos continuar a construir talentos locais e construir plataformas e produtos para permitir que os inovadores africanos desenvolvam soluções para os desafios africanos ”, disse ele. Fazendo eco ao Sr. OMO, David Chen também agradeceu aos co-patrocinadores e parceiros, Intel Corporation, GSM Association e AfriLabs, por contribuírem significativamente para o sucesso do Desafio.

O convidado principal do evento elogiou os participantes pelas suas práticas que respondem ao contexto e aos desafios africanos e reconheceu que, de facto, a inovação é o que distingue e sustenta as sociedades competitivas. Enquanto aplaudia a iniciativa da ATU e da ITU, ele encorajou os governos africanos a estarem abertos à partilha de recursos e boas práticas. “Parabenizo todos os participantes e agradeço a ATU e a ITU por esta iniciativa que é de facto uma forma prática de avaliação comparativa com outros países pares sobre boas práticas para apoiar as inovações relacionadas com as TIC e o empreendedorismo em África”, disse ele.

Além do prêmio financeiro que irá beneficiá-los, todos os dez vencedores do Desafio terão suas práticas reconhecidas pela ITU e ATU e ampliadas mundialmente como uma “Melhor Prática das Partes Interessadas do Ecossistema” de TIC, atenção que pode ajudá-los a escalar seus prática ou ser replicada em toda a África para promover a inovação da juventude. Além disso, eles participarão de um campo de treinamento organizado pela ITU que, juntamente com o treinamento do campeão de suporte ao inovador, AfriLabs, durante a semana de aprendizagem de Hubs do AfriLabs, os ajudará a aumentar seu impacto.

O evento reconheceu ainda sete melhores práticas adicionais por partes interessadas do ecossistema em toda a África. Os premiados foram Clubes STEM após as aulas para meninas e Coding Boot Camps para mulheres (pela Fundação Visiola, Nigéria), Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico (pela Universidade Zetech, Quênia), Projeto COVID-19 para o Zimbábue (por Pesquisadores Africanos Connect, Zimbábue), Huria Innovation Hub (pela Open University of Tanzania), Innovation and Techno-Preneurship Acceleration (pela St Joseph’s University da Tanzânia), ICT na educação (por Adamawa Code Kids, Camarões) e Woman DNS Academy (pela Internet Sociedade, Capítulo Benin).

Sobre ATU

A União Africana de Telecomunicações (ATU) foi fundada em 1977 como uma agência especializada da Organização da Unidade Africana, agora União Africana, na área das telecomunicações, tendo como membros Estados-Membros. ATU assumiu seu nome atual em 1999 por meio de uma transformação que em parte viu a incorporação do setor privado em seus membros como membros associados.

ATU fornece um fórum para as partes interessadas envolvidas em TIC para formular políticas e estratégias eficazes destinadas a melhorar o acesso à infraestrutura e serviços de informação. Além disso, a União representa os interesses dos seus membros em conferências globais de tomada de decisões e promove iniciativas destinadas a integrar os mercados regionais, atrair investimentos para a infraestrutura de TIC e desenvolver capacidades institucionais e humanas. A missão da União é acelerar o desenvolvimento das telecomunicações / TIC em África, a fim de alcançar economias digitais. A União prevê uma África com poderes como sociedade da informação inclusiva, com economias digitais fortes para o desenvolvimento social, económico e ambiental sustentável em África.

A ATU tem atualmente 48 Estados Membros provenientes de Governos e 54 Membros Associados de dentro e de fora da região africana.